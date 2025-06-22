تركيا: القصف الأميركي على إيران يزيد من خطر اتساع رقعة الصراع

اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية زاد من خطر تحول الصراع الإقليمي إلى عالمي، معلنة أن أنقرة تشعر بقلق بالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذه الهجمات.



ونادت الوزارة في بيان بضرورة عدم السماح باتساع رقعة الهجمات لتصبح حربا عالمية أوسع، داعية كل الأطراف إلى التصرف بمسؤولية ووقف الهجمات على الفور.



وأكدت أن المفاوضات وحدها هي السبيل لحل النزاع النووي بين طهران وواشنطن.