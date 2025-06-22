البابا لاوون: البشرية تصرخ وتطالب بالسلام

أعلن البابا لاوون الرابع عشر بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في إيران أن "البشرية تصرخ وتطالب بالسلام" إزاء "الأخبار المقلقة الآتية من الشرق الأوسط".



وقال البابا في ختام صلاة التبشير الأسبوعية في الفاتيكان: "كل عضو في الأسرة الدولية يتحمل المسؤولية الأخلاقية بوضع حد لمأساة الحرب قبل أن تتحول إلى هاوية لا يمكن ردمها".