الجيش الإسرائيلي يعلن أنه "يتحقق" من نتائج الضربات الأميركية على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقق من نتائج الضربات الأميركية على منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقعة في عمق الجبال، مشيرا الى أنه "من المبكر جدا" معرفة ما إذا تم تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب.



وعند سؤاله عمّا إذا كانت إيران قد أزالت اليورانيوم المخصب من فوردو، قال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين للصحافيين: "نحن نتابع الوضع على مدار الساعة. من المبكر جدا تحديد ذلك. أعتقد أننا سنعرف لاحقا".

وأضاف: "لدينا أهداف أخرى، وسنواصل العمل حتى نحققها".