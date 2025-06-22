عراقجي: علينا الرد بناء على حقوقنا قبل أن نتمكن من إعادة النظر في الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن أمنها، معتبرا أنه من غير المجدي مطالبة طهران بالعودة إلى الدبلوماسية في ظل تعرضها لهجمات إسرائيلية وأميركية.



وقال عراقجي: "أظهرت الولايات المتحدة عدم احترامها للقانون الدولي، فهي لا تفهم إلا لغة التهديد والقوة".



وشدد على أن على طهران أن ترد بناء على حقها في ذلك قبل أن تتمكن من إعادة النظر في الدبلوماسية.



وأعلن أنه سيتوجه إلى روسيا للتشاور مع الرئيس فلاديمير بوتين غدا الاثنين.