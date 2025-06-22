الهلال الأحمر الإيراني: لا قتلى في الضربات الأميركية على المنشآت النووية

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أن الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في الجمهورية الإٍسلامية لم تسفر عن سقوط قتلى.



ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن كوليوند قوله إنه "لحسن الحظ، لم نسجّل شهداء في أحداث الليلة الماضية جراء العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية".