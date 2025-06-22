الخارجية الصينية تندد بالضربات الأميركية على إيران: تسهم في تصعيد التوترات في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها "تندد بشدة" بالضربات الأميركية على منشآت نووية في إيران، معتبرة أنها تسهم في "تصعيد التوترات في الشرق الأوسط".



وأوردت الوزارة في بيان أن "الصين تدعو كل أطراف النزاع، ولا سيما إسرائيل، الى وقف إطلاق النار في أقرب وقت".