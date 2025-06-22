موسكو تندد بالضربات الأميركية "غير المسؤولة" على مواقع نووية في إيران

نددت روسيا بشدة بالضربات الأميركية "غير المسؤولة" على مواقع نووية في إيران.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "القرار غير المسؤول بشن ضربات بالصواريخ والقنابل على أراضي دولة ذات سيادة، أيا كانت الحجج المعروضة، هو انتهاك فاضح للقانون الدولي".