رئيس الوزراء البريطاني: تصعيد الوضع في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اتصالين هاتفيين مع عاهل الأردن وسلطان عمان أن على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، وأن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن ستارمر أكد في مكالمته الهاتفية مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أن "البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا خطيرا وجدد دعوته للعودة إلى طاولة المفاوضات".وفي اتصال هاتفي منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قالت الحكومة البريطانية "إنهما حثا إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي".