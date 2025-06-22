هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل ودمار هائل في تل أبيب... إليكم التفاصيل

الرئيس الإيرانيّ يدين العدوان الأميركيّ بعد الضربات على منشآت نووية

الرئيس الإيرانيّ يدين العدوان الأميركيّ بعد الضربات على منشآت نووية

رئيس الوزراء البريطاني: تصعيد الوضع في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد