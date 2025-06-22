الرئيس الإيرانيّ يدين العدوان الأميركيّ بعد الضربات على منشآت نووية

أدان الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، "العدوان" الأميركيّ، عقب ضرب الولايات المتحدة لمنشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.



واتهم واشنطن بالوقوف خلف الهجوم، الذي بدأته إسرائيل ضد بلاده الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن بزشكيان قوله إنّ "هذا العدوان أظهر أنّ الولايات المتحدة هي العامل الأساسيّ وراء الأعمال العدائية التي يقوم بها النظام الصهيونيّ ضد الجمهورية الإسلامية في إيران".



واعتبر أنّ واشنطن تدخلت بعدما لمست "العجز الواضح" لدى حليفتها إسرائيل.