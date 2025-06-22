وزير الدفاع الأميركيّ: قُضي على طموحات إيران النووية

أكّد وزير الدفاع الأميركيّ أنّ خطة لقصف إيران أُعدّت على مدى شهور وأسابيع لتكون جاهزة عندما يأمر الرئيس.



وقال بيت هيجسيث: "أطلقنا على العملية اسم "مطرقة منتصف الليل".



وأضاف: "قُضي على طموحات إيران النووية".



واعتبر أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يسعى إلى السلام "وعلى إيران أن تسلك هذا الطريق".



وأوضح أنّ أميركا استخدمت عدة أساليب خداع مع إيران في أثناء التحرك لضرب المنشآت النووية.