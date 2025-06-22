فانس: نريد التحدث مع إيران في شأن تسوية طويلة الأمد

أوضح نائب الرئيس الأميركيّ جي دي فانس أنّ أميركا ليست في حالة حرب مع إيران وإنما مع برنامجها النوويّ.



وقال في مقابلة مع إن.بي.سي: "أميركا دمرت البرنامج النوويّ الإيرانيّ".



وأضاف: "نريد التحدث مع إيران في شأن تسوية طويلة الأمد".



ولفت إلى أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لم يتخذ هذا الإجراء باستخفاف، ولكنّه يمنح فرصة لإعادة ضبط العلاقات والمحادثات مع إيران.



واعتبر أنّ برنامج الصواريخ الإيرانيّ أثبت فشله.



وشدّد فانس على أنّ البرنامج النوويّ الإيرانيّ هو أكبر خط أحمر لأميركا.