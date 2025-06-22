سفن ميرسك تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

تواصل سفن ميرسك الإبحار، عبر مضيق هرمز، لكنها مستعدة لإعادة تقييم الوضع بناء على المعلومات المتاحة، وذلك عقب الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية.



وقالت الشركة الدنمركية لشحن الحاويات: "سنواصل مراقبة المخاطر الأمنية، التي تواجه سفننا في المنطقة، ونحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة".