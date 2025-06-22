مسؤول عسكريّ: الولايات المتحدة استخدمت قاذفات "بي-2" وصواريخ من غواصات في ضرب المنشآت الإيرانية

استخدمت القوات الأميركية سبع قاذفات شبح من طراز "بي-2"، وفق ما أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.



وأشار إلى أنّ الهجوم لم يقابل برد من الدفاعات الإيرانية.



وفي معرض كشفه تفاصيل عن العملية التي أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل"، أوضح كاين أنّ "سلسلة الضربات الرئيسية تضمنت سبع قاذفات شبح بي-2" حلقت 18 ساعة انطلاقًا من البر الأميركيّ إلى إيران تخللتها عدة عمليات إمداد بالوقود في الجو.



وقال: "لم تسجل طلعات للمقاتلات إيرانية ويبدو أنّ أنظمة الصواريخ أرض جو الإيرانية لم ترصدنا خلال المهمة".



وأضاف: "احتفظنا بعنصر المفاجأة".