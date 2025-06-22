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ماكرون طلب من الرئيس الإيرانيّ استئناف المحادثات الدبلوماسية
أخبار دولية
2025-06-22 | 09:04
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ماكرون طلب من الرئيس الإيرانيّ استئناف المحادثات الدبلوماسية
دعا الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، إلى استئناف المحادثات الدبلوماسية، بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية، حسب ما أورد قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون جدد، خلال المكالمة، دعوته إلى إطلاق رهينتي فرنسا (سيسيل كولر وجاك باريس المحتجزان في إيران) فورًا.
كما دعا إلى خفض التصعيد واستئناف المحادثات الدبلوماسية.
وأشار إلى أنّ ماكرون أجرى مكالمات أيضًا، مع قادة السعودية وعمان والإمارات وقطر.
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