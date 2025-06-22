مسؤول إيرانيّ: المعرفة النووية لا يمكن اقتلاع جذورها

أكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، أنّ المعرفة التي اكتسبتها طهران في المجال النوويّ لا يمكن تدميرها، وذلك عقب الضربات الأميركية على ثلاث منشآت رئيسية في الجمهورية الإسلامية.



ونقلت وكالة تسنيم عن كمالوندي قوله إنّ "على الجميع أن يعلم أن هذه الصناعة (النووية) متجذّرة في إيران، ولا يمكن اقتلاع جذور هذه الصناعة الوطنية".



وأضاف: "صحيح أنً أضرارًا لحقت بنا، لكنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الصناعة لأذى".