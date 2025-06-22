روبيو: إذا ردت إيران فسيكون ذلك أسوأ خطأ ارتكبته على الإطلاق

اعتبر وزير الخارجية الأميركيّ مارك روبيو، أنّ العالم اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا مما كان عليه قبل 24 ساعة.



وقال، في مقابلة مع فوكس نيوز: "هذه ليست حربًا على إيران".



وشدد على أنّ أميركا لا تهدف إلى تغيير النظام في إيران، موضحًا أنّها لا تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران.



وأكّد أنّ إذا ردت إيران "فسيكون ذلك أسوأ خطأ ارتكبته على الإطلاق".