إيران: إعدام شخص مدان بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيليّ

أعدمت السلطات القضائية الإيرانية رجل دين بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيليّ، في اليوم العاشر من الحرب بين البلدين العدوين.



وأوضح موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية أنّ "مجيد مسيبي أُعدم شنقًا هذا الصباح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وبعدما صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه".



واعتقلت السلطات عدة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل منذ بدء الدولة العبرية هجومها على إيران في 13 حزيران.