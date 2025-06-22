غروسي: الغارات الجوية الأميركية أصابت موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم

أصابت الغارات الجوية الأميركية موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقع في قلب جبل، وفق ما أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.



وقال غروسي لشبكة (سي.إن.إن): "من غير الممكن بعد تقييم الأضرار التي وقعت تحت الأرض هناك".



ولم يتمكن مفتشو الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الذين يرأسهم غروسي، من تفتيش المنشآت النووية الإيرانية منذ الغارات

الإسرائيلية الأولى عليها في 13 حزيران.



وأمل في أن يتمكنوا من العودة إلى فوردو ومواقع أخرى في أقرب وقت ممكن.