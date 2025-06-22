مجلس الأمن الدوليّ يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الضربات الأميركية على إيران

يعقد مجلس الأمن الدوليّ اجتماعًا طارئًا، بعد ظهر الأحد، لبحث الضربات الأميركية على إيران، حسب ما أعلنت بعثة غويانا التي ترأس المجلس في حزيران.



وهذا الاجتماع المقرر عقده عند الساعة الثالثة عصرًا (19,00 بتوقيت غرينتش) هو الثالث للمجلس منذ بداية الحرب بين إيران وإسرائيل.