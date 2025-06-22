الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تقليص لبعثة واشنطن في كل من العراق ولبنان وسط تصاعد التوترات الإقليمية
أخبار دولية
2025-06-22 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تقليص لبعثة واشنطن في كل من العراق ولبنان وسط تصاعد التوترات الإقليمية
خفّضت البعثة الأميركية في العراق عدد أفرادها بشكل إضافي مع مغادرة موظفين جُدد السبت والأحد في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، فيما أمرت واشنطن بمغادرة عائلات وموظفي سفارتها ببيروت غير الأساسيين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ساعات من ضربات أميركية على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو الإيرانية النووية في سياق الهجوم الذي بدأته إسرائيل قبل أكثر من أسبوع.
وكانت البعثة الأميركية في العراق بدأت الأسبوع الماضي "إجلاء جزء من موظفيها بشكل منظّم بسبب الحذر الشديد وتصاعد التوترات الإقليمية"، وفق مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته.
وأكّد لوكالة فرانس برس أن عمليات الإجلاء الإضافية "تندرج في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 حزيران/يونيو" عشية بدء إسرائيل هجومها على إيران، مشيرا إلى أن السفارة والقنصلية الأميركيتين في العراق تواصلان العمل.
وفي لبنان، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن وزارة الخارجية أمرت الأحد بمغادرة أفراد العائلات والموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين.
وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني "في 22 حزيران/يونيو 2025، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة أفراد العائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من لبنان نظرا للوضع الأمني المتقلب وغير القابل للتنبؤ في المنطقة".
وأصدرت واشنطن كذلك توصية لمواطنيها بـ"عدم السفر" إلى لبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أخبار دولية
لبعثة
واشنطن
العراق
ولبنان
تصاعد
التوترات
الإقليمية
التالي
ترامب ونتنياهو تحدثا بعد الهجمات الأميركية على إيران
نتنياهو يشكر ترامب: قراركم الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية سيغيّر التاريخ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:57
تقليص إضافي لبعثة واشنطن في العراق بسبب "التوترات الإقليمية"
أخبار دولية
03:57
تقليص إضافي لبعثة واشنطن في العراق بسبب "التوترات الإقليمية"
0
أخبار دولية
2025-04-02
فرنسا تعقد اجتماعا نادرا بشأن إيران وسط تصاعد التوتر مع أميركا
أخبار دولية
2025-04-02
فرنسا تعقد اجتماعا نادرا بشأن إيران وسط تصاعد التوتر مع أميركا
0
آخر الأخبار
2025-06-17
الرئيس الصيني: تصاعد التوتر الإقليمي ليس في مصلحة المجتمع الدولي
آخر الأخبار
2025-06-17
الرئيس الصيني: تصاعد التوتر الإقليمي ليس في مصلحة المجتمع الدولي
0
آخر الأخبار
2025-06-12
مسؤول إيراني كبير: طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم رغم تصاعد التوتر الإقليمي
آخر الأخبار
2025-06-12
مسؤول إيراني كبير: طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم رغم تصاعد التوتر الإقليمي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:32
بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك: العمل الإرهابيّ يأتي في إطار تصاعد الأعمال الطائفيّة في سوريا
أخبار دولية
15:32
بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك: العمل الإرهابيّ يأتي في إطار تصاعد الأعمال الطائفيّة في سوريا
0
أخبار دولية
15:31
ترامب: حققنا أمس نجاحًا عسكريًا باهرًا في إيران
أخبار دولية
15:31
ترامب: حققنا أمس نجاحًا عسكريًا باهرًا في إيران
0
أخبار دولية
15:19
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مداخل أنفاق في مجمع أصفهان مترامي الأطراف تضررت
أخبار دولية
15:19
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مداخل أنفاق في مجمع أصفهان مترامي الأطراف تضررت
0
أخبار دولية
15:16
إعلام إيرانيّ: عراقجي في روسيا لإجراء محادثات بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية
أخبار دولية
15:16
إعلام إيرانيّ: عراقجي في روسيا لإجراء محادثات بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-22
شراكة زراعية لبنانية - سورية لإعادة التوازن في الأسواق
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-22
شراكة زراعية لبنانية - سورية لإعادة التوازن في الأسواق
0
أخبار لبنان
04:03
الرئيس عون: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد
أخبار لبنان
04:03
الرئيس عون: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد
0
فنّ
2025-06-20
توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)
فنّ
2025-06-20
توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)
0
خبر عاجل
2025-06-21
معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران
خبر عاجل
2025-06-21
معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رشقة الصواريخ الأولى بعد الهجوم الأميركيّ أدخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية في تحديات كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رشقة الصواريخ الأولى بعد الهجوم الأميركيّ أدخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية في تحديات كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قواعد أميركية في دول مجاورة لإيران... الرد لا يتعلق بالقدرة بل بحساب التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قواعد أميركية في دول مجاورة لإيران... الرد لا يتعلق بالقدرة بل بحساب التداعيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما بعد الضربة الأميركية هل تعود إيران والولايات المتحدة الى طاولة المفاوضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما بعد الضربة الأميركية هل تعود إيران والولايات المتحدة الى طاولة المفاوضات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نصر للـLBCI: هناك اتجاه للتهدئة ولا نيّة أميركية لتغيير النظام الإيرانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نصر للـLBCI: هناك اتجاه للتهدئة ولا نيّة أميركية لتغيير النظام الإيرانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تفاصيل عملية "مطرقة منتصف الليل"... إحدى أكبر الخدع التكتيكية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تفاصيل عملية "مطرقة منتصف الليل"... إحدى أكبر الخدع التكتيكية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
ذخائر القديسة تيريز الطفلل يسوع تجمع المؤمنين في طرابلس ومزيارة وكفرزينا
تقارير نشرة الاخبار
12:55
ذخائر القديسة تيريز الطفلل يسوع تجمع المؤمنين في طرابلس ومزيارة وكفرزينا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 22-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 22-6-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:03
شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
خبر عاجل
12:03
شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
2
أخبار دولية
16:48
خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟
أخبار دولية
16:48
خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟
3
أخبار لبنان
03:12
بعد التصعيد الأخير... سلام إتصل بعون وهذا ما تم الإتفاق عليه
أخبار لبنان
03:12
بعد التصعيد الأخير... سلام إتصل بعون وهذا ما تم الإتفاق عليه
4
حال الطقس
02:16
لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس
حال الطقس
02:16
لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس
5
خبر عاجل
00:07
ترامب: الولايات المتحدة نفذت "هجمات ناجحة جدا" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية
خبر عاجل
00:07
ترامب: الولايات المتحدة نفذت "هجمات ناجحة جدا" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية
6
أخبار دولية
15:57
مصدران لرويترز: إسرائيل تسعى لإتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل إنقسام الإدارة الأميركية
أخبار دولية
15:57
مصدران لرويترز: إسرائيل تسعى لإتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل إنقسام الإدارة الأميركية
7
أخبار دولية
02:30
إيران تعلن استهداف مطار بن غوريون ومواقع أخرى في الضربات الصاروخية على إسرائيل
أخبار دولية
02:30
إيران تعلن استهداف مطار بن غوريون ومواقع أخرى في الضربات الصاروخية على إسرائيل
8
آخر الأخبار
15:47
مصدران لرويترز: مسؤولون إسرائيليون يقولون في اتصال هاتفي مع أميركا إنهم قد يستهدفون موقع فوردو الإيراني قبل نهاية مهلة الأسبوعين التي حددها ترامب
آخر الأخبار
15:47
مصدران لرويترز: مسؤولون إسرائيليون يقولون في اتصال هاتفي مع أميركا إنهم قد يستهدفون موقع فوردو الإيراني قبل نهاية مهلة الأسبوعين التي حددها ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More