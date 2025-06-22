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تقليص لبعثة واشنطن في كل من العراق ولبنان وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أخبار دولية
2025-06-22 | 12:53
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تقليص لبعثة واشنطن في كل من العراق ولبنان وسط تصاعد التوترات الإقليمية
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تقليص لبعثة واشنطن في كل من العراق ولبنان وسط تصاعد التوترات الإقليمية

خفّضت البعثة الأميركية في العراق عدد أفرادها بشكل إضافي مع مغادرة موظفين جُدد السبت والأحد في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، فيما أمرت واشنطن بمغادرة عائلات وموظفي سفارتها ببيروت غير الأساسيين.
     
وتأتي هذه الإجراءات بعد ساعات من ضربات أميركية على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو الإيرانية النووية في سياق الهجوم الذي بدأته إسرائيل قبل أكثر من أسبوع.
     
وكانت البعثة الأميركية في العراق بدأت الأسبوع الماضي "إجلاء جزء من موظفيها بشكل منظّم بسبب الحذر الشديد وتصاعد التوترات الإقليمية"، وفق مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته. 
     
وأكّد لوكالة فرانس برس أن عمليات الإجلاء الإضافية "تندرج في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 حزيران/يونيو" عشية بدء إسرائيل هجومها على إيران، مشيرا إلى أن السفارة والقنصلية الأميركيتين في العراق تواصلان العمل.
     
وفي لبنان، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن وزارة الخارجية أمرت الأحد بمغادرة أفراد العائلات والموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين.
     
وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني "في 22 حزيران/يونيو 2025، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة أفراد العائلات وموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من لبنان نظرا للوضع الأمني المتقلب وغير القابل للتنبؤ في المنطقة".
     
وأصدرت واشنطن كذلك توصية لمواطنيها بـ"عدم السفر" إلى لبنان. 
     
 

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