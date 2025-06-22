الصفدي: لإطلاق حراك إقليميّ ودوليّ فاعل للحؤول من دون المزيد من تدهور الأوضاع

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة إطلاق حراك إقليميّ ودوليّ فاعل للحؤول من دون المزيد من تدهور الأوضاع، خصوصًا بعد الهجوم الأميركيّ على المنشآت النووية الإيرانية اليوم، عبر وقف الحروب واعتماد مسارات سياسية مؤثرة للتوصل لاتفاق سياسيّ حول الملف النوويّ الإيرانيّ، ولمعالجة كل أسباب الصراع وفق القانون الدوليّ والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول والحقوق المشروعة.



وشدّد الصفدي على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورًا إلى المحادثات الدبلوماسية، وعلى ضرورة تركيز الجهود الإقليمية والدولية على وقف العدوان على غزة، وإنهاء الحصار اللا إنسانيّ عليها، وكذلك وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوّض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.



واتفق الصفدي ونظراؤه على أن لا حل عسكريًّا لأزمات المنطقة وعلى ضرورة ضبط النفس والانخراط في محادثات دبلوماسية توقف التدهور وتحمي المنطقة والأمن والسلم الدوليين من تبعاته.