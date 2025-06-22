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باريس وبرلين ولندن: لعدم القيام بأعمال أخرى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة
أخبار دولية
2025-06-22 | 13:47
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باريس وبرلين ولندن: لعدم القيام بأعمال أخرى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة
دعا زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى "عدم القيام بأعمال أخرى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة"، ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة من مواقعها النووية.
وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك "ندعو إيران إلى الانخراط في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي. ونحن على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع جميع الأطراف".
وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديرش ميرتس يتعهّدون مواصلة "جهودنا الدبلوماسية المشتركة لتهدئة التوترات وضمان عدم تصعيد الصراع أو انتشاره بشكل أكبر".
واجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث الجمعة في جنيف مع نظيرهم الإيراني، في محاولة لاستئناف المفاوضات، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رأى أنّ نهجهم غير مجدٍ.
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