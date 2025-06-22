نتانياهو يصلي شاكرًا ترامب بعد الهجوم الأميركيّ على إيران

شكر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على تدخله العسكريّ في إيران، وذلك خلال صلاة عند حائط البراق في القدس.



وزار نتانياهو حائط البراق الذي يسميه اليهود "الحائط الغربيّ" في البلدة القديمة في القدس بعد الظهر لتلاوة هذه الصلاة برفقة حاخام.



وخلال الصلاة التي نشر مكتب حائط البراق مقطع فيديو لها، طلب نتانياهو من الله أن "يبارك ويحمي ويساعد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، الذي أخذ على عاتقه طرد الشر والظلام من العالم".



بعد الصلاة القصيرة، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورقة في شقوق الحائط - وهو تقليدٌ يهودي في الموقع المقدس - كُتب عليها "قام شعب إسرائيل - شعب إسرائيل حيّ!"، وفقا لبيان صادر عن مكتب حائط البراق.