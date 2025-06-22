بطريركية الأرمن الكاثوليك استنكرت الاعتداء الذي طال كنيسة مار إلياس في حيّ الدويلعة

استنكرت بطريركية الأرمن الكاثوليك بشدة الاعتداء الذي طال حرمة كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حيّ الدويلعة – دمشق.



وأدانت بأقسى العبارات "هذا العمل الوحشيّ الذي لا يمتّ إلى أي دين أو إنسانية بصلة".



وقالت: "نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلات الشهداء وذويهم، ونصلّي لراحة نفوسهم، ومن أجل شفاء المصابين وتعزية القلوب المفجوعة".



وأضافت: "إن من استشهدوا في لحظة الصلاة، وهم يرفعون قلوبهم إلى السماء، قد عبروا باب الأبدية مكلّلين بنعمة الشهادة، وقد نالوا نصيبهم بين القديسين".



وشدّدت على ضرورة قيام الجهات المسؤولة بكشف ملابسات الجريمة واتخاذ كل التدابير لضمان أمن دور العبادة وكرامة المؤمنين.