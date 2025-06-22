نتنياهو: إسرائيل باتت أقرب إلى تحقيق أهدافها في إيران

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ منشأة فوردو تضررت بشدة ونطاق الضرر لم يعرف بعد.



وقال: "الحملة العسكرية في إيران لن تنتهي إلّا بتحقيق الأهداف ولن نفعل أكثر ممّا هو مطلوب".



واعتبر أنّ إسرائيل باتت "أقرب إلى تحقيق أهدافها" في إيران بعد الضربات الأميركية، موضحًا أنّ "إسرائيل تقترب من هدفها بتدمير البرنامجين النوويّ والصاروخيّ الإيرانيين".