غوتيريش: القصف الأميركيّ للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفًا خطيرًا

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ القصف الأميركيّ للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفًا خطيرًا في منطقة تعاني بالفعل.



وقال: "على إيران احترام معاهدة حظر الانتشار النوويّ والتوصل إلى حل موثوق وشامل وقابل للتحقق بما يتضمن وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع الإيرانية بصورة كاملة".