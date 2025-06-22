إعلام إيرانيّ: عراقجي في روسيا لإجراء محادثات بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية

وصل وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي إلى موسكو لإجراء محادثات بعد الهجوم الأميركيّ على ثلاث منشآت نووية إيرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) إنّ "عباس عراقجي وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات مع الرئيس (الروسي) ومسؤولين كبار آخرين في روسيا في شأن التطورات الإقليمية والدولية في أعقاب العدوان العسكريّ الذي شنته الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على إيران".