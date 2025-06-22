الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مداخل أنفاق في مجمع أصفهان مترامي الأطراف تضررت

أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ مداخل أنفاق في مجمع أصفهان النوويّ الإيرانيّ مترامي الأطراف تضررت، خلال غارات عسكرية أميركية ليلًا.



وقالت الوكالة: "تأكّدنا من تضرر مداخل أنفاق تحت الأرض في الموقع".