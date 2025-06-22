ترامب: حققنا أمس نجاحًا عسكريًا باهرًا في إيران

اعتبر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة الأميركية حققت أمس نجاحًا عسكريًا باهرًا في إيران.



وقال: "إيران قتلت وأضرت بآلاف الأمريكيين واستولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر".



وأضاف: "حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت".



وشكر الجيش الأميركيّ على "العمل الجميل الذي قام به البارحة في إيران".