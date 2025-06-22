بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك: العمل الإرهابيّ يأتي في إطار تصاعد الأعمال الطائفيّة في سوريا

أكّدت بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك أنّ العمل الإرهابيّ الذي طال كنيسة في دمشق، يأتي في إطار تصاعد الأعمال الطائفيّة في سوريا ومن تصاعد التهديدات للمسيحيين في حياتهم وعباداتهم.



وإذ تعبّر بطريركيّة الروم الملكيين الكاثوليك عن تضامنها مع الكنيسة الأنطاكية الأورثوذكسيّة، تدين هذا العمل الجبان ومن خطّط له ونفّذه. وقد أجرى البطريرك يوسف، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك، اتّصالا بأخيه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر اليازجي للتعزية والتأكيد على وحدة الموقف.



ودعت في بيان، المسؤولين بإصرار ليتحملوا مسؤوليّاتهم ويحولوا، بحزم وشدّة، من دون موجات التطرّف التي تستغل الدين وتأخذه مطيّة لغايات وأهداف سوداء.



وقالت: "يعيش المسيحيّون في سورية منذ فجر المسيحيّة التي تأسّست على دماء الشهداء. واليوم أيضا دماء الشهداء الأبرار الذين ارتقوا والضحايا المصابين ستجعل المسيحيّين أكثر تمسّكًا بإيمانهم".