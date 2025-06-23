رئيس وزراء أستراليا يحث إيران على عدم الرد بعد هجمات أميركية

رأى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين أنه يتعين على إيران عدم الإقدام على أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وذلك بعد هجمات أميركية على مواقع نووية إيرانية رئيسية.