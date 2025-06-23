وزيرة الخارجية: أستراليا تؤيد الضربات الأميركية وتدعو للحل الدبلوماسي

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ اليوم الاثنين أن كانبيرا تؤيد الضربات الأميركية على إيران، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحل الدبلوماسي.وقالت وانغ في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "سيفن صنرايز": "نؤيد الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".وفي سلسلة من المقابلات التلفزيونية والإذاعية اليوم،‭‭‭ ‬‬‬أشارت وانغ إلى ن ضربات حليفة أستراليا الأمنية الولايات المتحدة كانت إجراء أحادي الجانب، وأن أستراليا انضمت إلى دعوات بريطانيا ودول أخرى لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.وقالت للصحفيين في كانبيرا: "لا نريد أن نرى تصعيدًا".