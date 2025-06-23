الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليابان: هجوم أميركا على إيران يظهر عزمها منع طهران من إمتلاك سلاح نووي

أخبار دولية
2025-06-22 | 23:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليابان: هجوم أميركا على إيران يظهر عزمها منع طهران من إمتلاك سلاح نووي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اليابان: هجوم أميركا على إيران يظهر عزمها منع طهران من إمتلاك سلاح نووي

رأت اليابان أن الضربات الأميركية على إيران أظهرت عزم واشنطن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، ودعت في الوقت نفسه إلى خفض التصعيد في الوضع.

وأشارت اليابان إلى أنه "من المؤسف بشدة" تصاعد الوضع بين إسرائيل وإيران إلى حد الانتقام.

أخبار دولية

أميركا

إيران

عزمها

طهران

إمتلاك

LBCI التالي
ما بعد تدمير المنشآت النووية في إيران ليس كما قبله (الأنباء الإلكترونية)
وزيرة الخارجية: أستراليا تؤيد الضربات الأميركية وتدعو للحل الدبلوماسي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:38

سقوط بقايا صاروخ اعتراضي أدى الى حريق في منطقة بين مجدل سلم وخربة سلم

LBCI
خبر عاجل
03:37

دوي انفجارات فوق القدس بعد تحذير الجيش الاسرائيلي من إطلاق صواريخ من إيران

LBCI
آخر الأخبار
03:32

إردوغان: تركيا لن تسمح للإرهاب بـ"جر سوريا إلى انعدام الاستقرار مجددا"

LBCI
خبر عاجل
03:30

وكالة نقلا عن نائب إيراني: اقتراح مشروع قانون لتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:19

الحاج حسن: الصراع بين الحق والباطل وإيران دولة قوية تساند المستضعفين

LBCI
أخبار دولية
02:47

إيران تتوعد الولايات المتحدة بـ"عواقب وخيمة" بعد الضربات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
02:42

خمسة قتلى و21 جريحا في ضربات روسية على كييف

LBCI
أخبار دولية
02:16

رئيس كوريا الجنوبية: الوضع في الشرق الأوسط "ملح للغاية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:12

التقدمي الاشتراكي يدين "الاعتداء الإرهابي" على كنيسة مار إلياس في دمشق ويؤكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
03:15

الخارجية الصينية: إجلاء 3125 مواطنًا صينيا من إيران وحوالي 500 مواطن صيني غادروا إسرائيل بسلام

LBCI
خبر عاجل
2025-06-19

وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجويّة تتصدى الآن لأهداف اسرائيلية في سماء العاصمة طهران

LBCI
خبر عاجل
2025-06-20

نور نيوز: الحرس الثوريّ الإيرانيّ استهدف مقر البث الميدانيّ للقناة 14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رشقة الصواريخ الأولى بعد الهجوم الأميركيّ أدخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية في تحديات كبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قواعد أميركية في دول مجاورة لإيران... الرد لا يتعلق بالقدرة بل بحساب التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما بعد الضربة الأميركية هل تعود إيران والولايات المتحدة الى طاولة المفاوضات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

نصر للـLBCI: هناك اتجاه للتهدئة ولا نيّة أميركية لتغيير النظام الإيرانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تفاصيل عملية "مطرقة منتصف الليل"... إحدى أكبر الخدع التكتيكية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

ذخائر القديسة تيريز الطفلل يسوع تجمع المؤمنين في طرابلس ومزيارة وكفرزينا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 22-6-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:03

شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق

LBCI
منوعات
15:33

العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض

LBCI
خبر عاجل
12:19

التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق

LBCI
خبر عاجل
03:50

القناة ١٢ الإسرائيلية: إسرائيل تُقدّر أن اليورانيوم المُخصّب كان مخزنا في منشأة أصفهان التي تعرّضت لهجوم أميركي الليلة الماضية ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد دُمّر بالكامل أو دُفن تحت الأنقاض فقط

LBCI
خبر عاجل
01:31

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
04:03

الرئيس عون: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد

LBCI
خبر عاجل
05:38

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت الإيرانية التي تم استهدافها في أصفهان اليوم لم تكن بها مواد نووية ولا كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب

LBCI
خبر عاجل
05:59

وزير الخارجية الإيراني: انتظروا ردنا أولا وعندما ينتهي العدوان يمكن أن نتخذ القرار بشأن الدبلوماسية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More