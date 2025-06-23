اليابان: هجوم أميركا على إيران يظهر عزمها منع طهران من إمتلاك سلاح نووي

رأت اليابان أن الضربات الأميركية على إيران أظهرت عزم واشنطن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، ودعت في الوقت نفسه إلى خفض التصعيد في الوضع.



وأشارت اليابان إلى أنه "من المؤسف بشدة" تصاعد الوضع بين إسرائيل وإيران إلى حد الانتقام.