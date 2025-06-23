إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية اليوم الاثنين أن إيران أعدمت محتجزًا يدعى محمد أمين شايسته صدر بحقه حكم بالإعدام بعد اتهامه بالعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد.



وألقي القبض على شايسته في نهاية 2023، ووصفته وكالة تسنيم بأنه "زعيم فريق أمن إلكتروني متعاون مع الموساد".