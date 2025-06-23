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ماليزيا تحث على ضبط النفس في الشرق الأوسط بعد هجمات أميركية

أخبار دولية
2025-06-23 | 01:01
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ماليزيا تحث على ضبط النفس في الشرق الأوسط بعد هجمات أميركية
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ماليزيا تحث على ضبط النفس في الشرق الأوسط بعد هجمات أميركية

حثت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الاثنين جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد للوضع في الشرق الأوسط بعد هجوم أميركي على منشآت نووية رئيسية في إيران.

وكتبت الوزارة في منشور على إكس أن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن قال ذلك لنظيره الإيراني عباس عراقجي أثناء اجتماع في إسطنبول.

ودعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لضبط النفس، وقال إن مشاركة قوى خارجية منها الولايات المتحدة سيجعل الوضع أكثر اضطرابًا.

أخبار دولية

النفس

الشرق

الأوسط

هجمات

أميركية

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