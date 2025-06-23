عراقجي: روسيا وإيران تنسقان المواقف بشأن التصعيد الحالي

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو قوله إن إيران وروسيا تنسقان مواقفهما بشأن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط.