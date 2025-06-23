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رئيس كوريا الجنوبية: الوضع في الشرق الأوسط "ملح للغاية"

أخبار دولية
2025-06-23 | 02:16
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رئيس كوريا الجنوبية: الوضع في الشرق الأوسط &quot;ملح للغاية&quot;
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رئيس كوريا الجنوبية: الوضع في الشرق الأوسط "ملح للغاية"

إعتبر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ اليوم الاثنين أن الوضع في الشرق الأوسط "ملح للغاية" وأن الأسواق المالية أصبحت غير مستقرة بسبب تزايد حالة الضبابية.

ودعا لي، كبار مساعديه إلى إعداد تدابير إضافية يمكن إدراجها في الميزانية عند الحاجة.
 

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