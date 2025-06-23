خمسة قتلى و21 جريحا في ضربات روسية على كييف



قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح نحو عشرين في ضربات روسية بالمسيرات والصواريخ على كييف ومحيطها خلال الليل، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية الإثنين.



وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تلغرام إنه في منطقة شيفشكيفسكي في غرب العاصمة "دمر جزء كامل من مبنى سكني من عدة طبقات. وسجل حتى الآن أربعة قتلى، وقام المسعفون بمساعدة عشرة جرحى"، مشيرا كذلك إلى مقتل شخص وإصابة حوالى عشرة في ضربات على بيلا تسيركفا جنوب كييف.



وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو، بإصابة العديدين أيضا بالقرب من مخرج مترو حيث كان الناس يحتمون في منطقة سفياتوشينسكي في غرب العاصمة.

