إردوغان: تركيا لن تسمح للإرهاب بـ"جر سوريا إلى انعدام الاستقرار مجددا"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين أنّ تركيا لن تسمح بجر سوريا إلى الفوضى وانعدام الاستقرار مجددا، وذلك في أعقاب هجوم انتحاري أسفر الأحد عن مقتل 22 شخصا في كنيسة في دمشق.



وكتب إردوغان على إكس "لن نسمح أبدا لجارتنا وشقيقتنا سوريا... أن تُجر إلى وضع جديد من عدم الاستقرار بفعل منظمات إرهابية (تتحرك) بالوكالة"، متعهّدا بدعم الحكومة الجديدة في معركتها مع مثل هذه الجماعات.