دوي انفجارات فوق القدس بعد تحذير الجيش من إطلاق صواريخ من إيران

دوت انفجارات صباح الإثنين في القدس بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، بعد إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل مع وصول دفعة من الصواريخ الإيرانية.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق "دفعة جديدة من الصواريخ" من إيران باتجاه إسرائيل داعيا السكان للتوجه إلى الملاجئ، فيما لم تذكر أجهزة الإسعاف وقوع ضحايا في الوقت الحاضر.