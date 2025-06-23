الهلال الأحمر الإيراني يعلن عن ضربات إسرائيلية قرب مبناه في طهران

اعلن الهلال الأحمر الإيراني الاثنين ان غارة إسرائيلية أصابت موقعا قرب مبناه في شمال طهران، مع استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل لليوم الحادي عشر.



وأعلنت المنظمة على تلغرام "هجوم جديد حول مبنى الهلال الأحمر" مرفقة المنشور بمقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع الهجوم.