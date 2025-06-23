إسرائيل تهاجم موقع فوردو النووي الإيراني

نفّذت إسرائيل الاثنين هجوما على فوردو، الموقع الرئيسي في إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والمحصن تحت الأرض على عمق يقارب 90 مترا، وفق ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، وذلك بعد تعرضه فجر الأحد لضربات أميركية بقنابل خارقة للتحصينات.



ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم هيئة إدارة الأزمات في محافظة قم قوله "هاجم المعتدي موقع فوردو النووي مجددا".

