فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات على جزيرة خيوس اليونانية لليوم الثاني

كافح العشرات من أفراد فرق الإطفاء اليوم الاثنين لاحتواء حرائق غابات أذكتها رياح قوية على جزيرة خيوس اليونانية بشمال شرق بحر إيجه لليوم الثاني على التوالي مع إخلاء السلطات المزيد من القرى.



وحاول نحو 190 من أفراد الإطفاء بمساعدة ست طائرات احتواء الحرائق وإبعادها عن المنازل والمناطق المعروفة بإنتاج الماستيكا، وهي مادة صمغية طبيعية تستخرج من أشجار المستكة.



وقال مسؤول في الإطفاء في اليونان اليوم لرويترز إن هبات رياح تسبب في تعقيد جهود إخماد الحرائق التي اجتاحت غابات ومراع وأجبرت العشرات من سكان القرى على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان وأدت إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.



وتأثرت اليونان، الواقعة في منطقة أقصى جنوب أوروبا الحارة، اقتصاديًا وبيئيًا جراء حرائق الغابات المتكررة في السنوات القليلة الماضية، والتي يقول علماء إنها تتفاقم بسبب التغير المناخي السريع.



وتنفق البلاد مئات الملايين من اليورو لتعويض الأسر والمزارعين عن الأضرار المرتبطة بالأوضاع الجوية المتطرفة وللحصول على معدات جديدة وحديثة لمكافحة حرائق الغابات.



كما عينت عددًا غير مسبوق من أفراد الإطفاء هذا العام استعدادا لموسم حرائق صعب.