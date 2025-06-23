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كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"
أخبار دولية
2025-06-23 | 05:43
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كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"
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كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"
حذّرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين بأن إغلاق إيران مضيق هرمز "سيكون خطيرا للغاية" مذكّرة بأن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل دبلوماسي وخفض التصعيد.
وأشارت كالاس إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين يركّزون خلال اجتماع في بروكسل على إيجاد "حل دبلوماسي" عقب الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية. وشددت في تصريح لصحافيين على أن "المخاوف من رد وتصعيد الحرب كبيرة، خصوصا إغلاق إيران مضيق هرمز، وهو أمر خطير للغاية ولن يكون في مصلحة أحد".
أخبار دولية
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