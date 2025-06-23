سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين نقلًا عن وزارة الصحة أن عدد قتلى تفجير كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في دمشق ارتفع إلى 25 شخصًا.والواقعة هي أول تفجير انتحاري تشهده دمشق منذ الإطاحة ببشار الأسد على يد مجموعات المعارضة الإسلامية المسلحة في كانون الأول.