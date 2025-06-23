ضربات إسرائيلية تستهدف شبكة الكهرباء في طهران وتتسبب في انقطاعها

استهدفت ضربات إسرائيلية الاثنين شبكة الكهرباء في طهران ما أدى إلى انقطاعها في بعض المناطق حول المدينة، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.



وذكرت الوكالة أن خط توزيع الكهرباء في شمال طهران "تعرض لأضرار، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق".

