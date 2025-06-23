وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن ضرب سجن إيوين في طهران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين استهداف سجن إيوين في طهران حيث يحتجز العديد من السجناء السياسيين وذلك ضمن موجة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية.



وكتب كاتس على إكس "ينفذ الجيش حاليا ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام وأجهزة القمع الحكومية في قلب طهران". وأضاف أن من بين الأهداف "سجن إيوين ... ومقرات الأمن الداخلي للحرس الثوري".