اليوم الحادي عشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية...

في اليوم الحادي عشر من الحرب الاسرائيلية الايرانية، واصلت إسرائيل ضرب إيران حيث نفذت هجومًا على الطرق المؤدية إلى منشأة فوردو، وفق ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي هاجم بقوة غير مسبوقة أهداف النظام وأجهزة القمع الحكومية في قلب طهران بما فيها مقر البسيج وسجن إيفين ومقر الأمن الداخلي للحرس الثوري الإيراني.تصريح كاتس أتى بالتزامن مع انتشار صور لقصف سجن إيفين، المعروف بأنه يضم معارضين للنظام الإيراني.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عشرات الأهداف في طهران وفي غرب البلاد، حيث أفيد عن دوي إنفجار ضخم في مدينة كرمانشاه، جراء قصف مواقع بنية تحتية عسكرية.