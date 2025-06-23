غروسي: التصعيد لن يجد بأي حل ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات

عقب الهجمات الأميركية في الساعات الأولى من صباح الأحد، عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا طارئًا بشأن الوضع في إيران.وأوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإيران أن أي نقل للمواد النووية من منشأة خاضعة للضمانات إلى مكان آخر في إيران يجب إخطارنا به، مشيرًا الى ان التصعيد لن يجد بأي حل، ويجب العودة الى طاولة المفاوضات.